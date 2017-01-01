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ПЕРЕТЯЖКА САЛОНА АВТОМОБИЛЯ В СПБ
цена от28 000р.
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экспресс консультация
от 70 000 р.
Перетяжка всего салона
по дизайн-проекту (кожа)
узнать цены
от 3 500 р.
Перетяжка руля в рулевую автомобильную экокожу (материал специально разработанный для перетяжки руля).
стоимость перетяжки
от 12 000 р.
Перетяжка сидений в автомобильную экокожу, натуральную кожу, алькантару.
актуальные цены
от 10 000 р.
Перетяжка потолка в алькантару, потолочный материал.
рассчитать цену
от 5 000 р.
Перетяжка торпеды в автомобильную экокожу, под оригинал
прайс цен
от 1 500 р.
Подлокотники, дверные вставки, козырьки и т.п.
рассчитать стоимость
от 2000 р.
Устраняем: потертости, трещины, разрывы, порезы, перетяжка...
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от 13 000 р.
Пол, колесные арки, двери, крыша, багажник
какая стоимость
от 2 000 р.
Обивка, перетяжка, ремонт мебели, кожа.
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О нашем Автоателье
Искали хорошее автоателье, чтобы сделать перетяжку автомобильных торпедо, обшивку/обтяжку тканью любых элементов машины, или комплексный ремонт, отделку сидений автомобилей? Тогда наш авто салон по пошиву кожаных чехлов – SLSCRYSTAL станет отличным решением для Вас! Мы – профессионалы по покраске, ремонту, химчистке, тюнингу и дизайну любых индивидуальных обивок, по реставрации кожаных кресел. Наши мастера смогут полностью преобразить старые модели кузова обновленными материалами: натуральной и искусственной кожей, алькантарой, эко-кожей, итальянской тканью современных марок, выполнят полный спектр необходимых работ по Вашим пожеланиям.
Хотите перетянуть внешнюю часть подлокотников, дверную ручку, стойки, либо другие детали интерьера своего авто? Мы предлагаем полное либо частичное восстановление покрытия на Ваш выбор. Используем различные варианты цвета, стиля, выполняя заказы точно в срок.
Перетяжкой занимаемся уже долгое время, накопили большой опыт в процессе выполнения необходимых видов сложных работ и проектов, поэтому можем гарантировать Вам достойные результаты.
Все работы выполняются исключительно качественными материалами, созданными профессиональными производителями. К нам приезжают владельцы BMW, Porshe, Mercedes, Audi, новых спортивных автомобилей различных брендов и класса. И наши клиенты всегда остаются довольны, ведь стоимость наших услуг довольно доступная, а качество комфорта после перетяжки салона становится в разы выше.
Наши сидения после перешива выглядят так, как будто Вы забрали машину только с салона, красивая строчка, уникальное тканевое покрытие (кожа, алькантара, экокожа), используем лучший материал. Все это придаст индивидуальность и позволит Вам получать приятные эмоции от эксплуатации своего авто.
Чтобы заказать бесплатную диагностику салона авто, Вам требуется обратиться к нам по номеру: +7 (812) 987-11-09.
Интересует качественная перетяжка салона? Обращайтесь к нам!"
Искали хорошее автоателье, чтобы сделать перетяжку автомобильных торпедо, обшивку/обтяжку тканью любых элементов машины, или комплексный ремонт, отделку сидений автомобилей? Тогда наш авто салон по пошиву кожаных чехлов – SLSCRYSTAL станет отличным решением для Вас! Мы – профессионалы по покраске, ремонту, химчистке, тюнингу и дизайну любых индивидуальных обивок, по реставрации кожаных кресел. Наши мастера смогут полностью преобразить старые модели кузова обновленными материалами: натуральной и искусственной кожей, алькантарой, эко-кожей, итальянской тканью современных марок, выполнят полный спектр необходимых работ по Вашим пожеланиям. Хотите перетянуть внешнюю часть подлокотников, дверную ручку, стойки, либо другие детали интерьера своего авто? Мы предлагаем полное либо частичное восстановление покрытия на Ваш выбор. Используем различные варианты цвета, стиля, выполняя заказы точно в срок. Перетяжкой занимаемся уже долгое время, накопили большой опыт в процессе выполнения необходимых видов сложных работ и проектов, поэтому можем гарантировать Вам достойные результаты. Все работы выполняются исключительно качественными материалами, созданными профессиональными производителями. К нам приезжают владельцы BMW, Porshe, Mercedes, Audi, новых спортивных автомобилей различных брендов и класса. И наши клиенты всегда остаются довольны, ведь стоимость наших услуг довольно доступная, а качество комфорта после перетяжки салона становится в разы выше. Наши сидения после перешива выглядят так, как будто Вы забрали машину только с салона, красивая строчка, уникальное тканевое покрытие (кожа, алькантара, экокожа), используем лучший материал. Все это придаст индивидуальность и позволит Вам получать приятные эмоции от эксплуатации своего авто. Чтобы заказать бесплатную диагностику салона авто, Вам требуется обратиться к нам по номеру: +7 (812) 987-11-09. Интересует качественная перетяжка салона? Обращайтесь к нам!"
Звоните: +7 (812) 987-11-09
Пн-Пт с 10:00 до 20:00
Сб, Вс с 11:00 до 20:00
195009, Россия, Санкт-Петербург,
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